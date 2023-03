Les travaux de la 3e phase du projet “SOLVE” qui s’inscrit dans le cadre du programme” Ensemble” réalisé en partenariat avec la présidence du gouvernement, la commission nationale de lutte contre le terrorisme et l’Agence américaine de développement international (USAID) ont pris fin dimanche au siège du gouvernorat de Bizerte.

A cette occasion, les participants ont présenté des solutions locales dans le cadre de ce programme, telles que la mise en place d’un label de qualité pour les espaces préscolaires destinés à l’enfance, qui assument un rôle important dans la lutte contre les comportements violents et l’éducation à la citoyenneté, la réalisation d’un court métrage illustrant le rôle de ces espaces, outre la signature d’une convention de partenariat entre les organisations et associations locales pour le lancement d’une structure de formation permettant la coordination et la mise en place de mécanismes permettant de lutter contre le phénomène de l’extrémisme violent.

Il s’agit également de la préparation d’un guide numérique unifié sur les réseaux sociaux intitulé “Initiative des jeunes de Bizerte” qui comporte des éclaircissements sur le financement et l’encadrement des jeunes promoteurs et des données actualisées sur les programmes de financement par les ministères.