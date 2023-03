L’association marseillaise Films Femmes Méditerranée a lancé l’appel à candidatures pour la Saison 5 des Journées Professionnelles “Pro et plus si affinités” qui se tiendra à Marseille à l’automne et destinée à organiser la rencontre entre les réalisatrices sélectionnées et des productrices et producteurs originaires, comme elles, de l’espace euro-méditerranéen. La date limite d’envoi des projets est fixée pour le 2 avril 2023.

Cet appel est destiné aux réalisatrices de 31 pays du pourtour méditerranéen dont la Tunisie, qui sont porteuses d’un projet de long-métrage, fiction ou documentaire de création, ayant déjà réalisé un film, court ou long métrage. Une réalisatrice déjà invitée lors de la saison IV de “Pro et + si affinités” (2022) ne pourra pas concourir cette année.

Le Comité de sélection, constitué de professionnels de la filière cinématographique, sélectionnera 10 projets. Les 10 réalisatrices sélectionnées seront invitées à l’automne 2023 à Marseille où se déroulera Pro et + si affinités. Chaque réalisatrice se verra proposer un entretien individuel avec chacun·e des productrices ou des producteurs présents.

Tous les détails sur les conditions et procédures de participation sont disponibles sur ce lien https://www.films-femmes-med.org/journee-pro

Films Femmes Méditerranée est une association marseillaise créée en 2006. Elle organise chaque année les Rencontres Films Femmes Méditerranée au cours desquelles une quarantaine de films (courts et longs métrages, fiction et documentaire de création) sont projetés en présence des réalisatrices.

Depuis 2018, Films Femmes Méditerranée apporte un soutien particulier aux jeunes cinéastes méditerranéennes en organisant une journée professionnelle pour les aider à produire leur film. Ainsi 8 à 10 réalisatrices sont sélectionnées à l’issue d’un appel à projets diffusé sur l’ensemble du bassin méditerranéen et au-delà.