Un appel à manifestation d’intérêt vient d’être lancé par le Centre international de technologies de l’environnement de Tunis (CITET) pour assister 20 entreprises à gérer leurs rejets hydriques industriels, et ce dans le cadre du programme de dépollution de la Méditerranée “DEPOLMED”.

Il s’agit des entreprises industrielles implantées dans les régions du sud Meliane (gouvernorat de Ben Arous), Jadeida, Kélibia et Sousse-nord, et actives notamment aux secteurs agroalimentaire et textile.

Le projet d’assistance technique s’étalera sur une durée de 10 mois et sera conduit en quatre phases: Pré-diagnostic et planification de la mission, diagnostic des rejets hydriques industriels, élaboration d’un plan d’actions pour la maitrise de la gestion des rejets hydriques industriels, et assistance dans la mise en œuvre du plan d’actions.

Des experts internationaux et nationaux en traitement des eaux usées industrielles assureront la formation et l’accompagnement des entreprises retenues. Les entreprises intéressées sont priées de remplir une fiche d’adhésion et la déposer auprès du CITET, avant le 30 mars 2023.

Le programme de dépollution de la Méditerranée, DEPOLMED est cofinancé par l’Agence française de développement (AFD), l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI).