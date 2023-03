Plus de 100 artistes marionnettistes issus de 15 pays sont attendus à la 4ème édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC), prévue du 11 au 18 mars 2023, à Tunis et autres régions du pays.

Placée sous le thème “Marionnette, Art et Vie”, cette édition se déroulera principalement à la Cité de la culture, au Théâtre municipal de Tunis, à l’espace El Teatro, à la Maison du Théâtre au Bardo et à la Maison de culture de Gammarth.

Des spectacles seront également donnés dans cinq régions, à savoir Yasmine Hammamet (Nabeul), Monastir, Mahdia, Sfax et Testour (Béja).

L’Espagne sera l’invitée d’honneur de cette édition à laquelle participent des artistes venant d’Algérie, d’Egypte, de France, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, de Pologne, de Grèce, du Royaume-Uni, d’Autriche, du Brésil et de Tunisie.

Le programme de cette nouvelle édition a été dévoilé, jeudi 2 mars 2023, au cours d’un point de presse tenu à la Cité de la culture, en présence de Monia Messai et Chekra Rameh, respectivement présidente et directrice artistique des JAMC 2023.

Des troupes internationales de Marionnettes sont à l’affiche avec une sélection de 31 spectacles, parmi eux 24 pour enfants et 7 autres pour adultes.

Une sélection de cinq spectacles tunisiens est au programme. Cinq spectacles espagnols sont également au menu dont trois pour enfants et deux pour adultes.

Le choix de l’Espagne comme invitée d’honneur de cette édition est en raison de ses nombreuses participations aux éditions précédentes du festival, a déclaré la présidente des JAMC 2023 et directrice générale du Centre National d’Art de la Marionnette.

Elle a encore dit que la tenue des JAMC coïncide avec la célébration du 30ème anniversaire de création de l’Institut Cervantès de Tunis, qui avait ouvert ses portes en 1993.

Un hommage sera rendu à trois professionnels qui ont contribué à la promotion de l’art de la marionnette en Tunisie dont le dramaturge Mohamed El Ouni, la comédienne Faouzia Boumiza et la marionnettiste Dalila Laabidi.

Une résidence artistique qui durera 20 jours est organisée au profit des agents du Centre, des étudiants dans l’art de la marionnette et des amateurs, a fait savoir la directrice artistique. Cette résidence a démarré ces derniers jours et se poursuivra jusqu’au début du festival, a-t-elle indiqué.

Les participants sont encadrés par l’Italien d’origine bulgare Théodor Borisov qui est un spécialiste dans l’art de la marionnette, la confection de la marionnette et les techniques de l’écriture dramatique.

Le festival prévoit également des spectacles de troupes de marionnettistes amateurs, des workshops en plus d’une exposition et d’un marché de la marionnette auquel seront exposées les productions des potières de Sejnane, et du Centre National de Céramique d’Art.

Les JAMC sont organisées par le Centre National des Arts de la Marionnette et l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA).

Elles constituent un rendez-vous annuel dédié à la promotion de l’art de la marionnette en Tunisie.

La tenue du festival coïncide avec les vacances scolaires du mois de mars, au grand bonheur du public enfantin notamment.