De retour à Sfax, “EnviroFest”, le festival du film environnemental, se tient du jeudi 2 au samedi 4 mars au Théâtre municipal de Sfax.

Organisée par l’Institut français et la Municipalité de Sfax, cette quatrième édition.se propose, à un moment où la question environnementale se pose comme un défi majeur des années à venir, d’interpeller le grand public, et plus particulièrement les plus jeunes avec l’objectif de faciliter une prise de conscience, et de provoquer ainsi une envie d’action.

Le programme comporte trois films documentaires réalisés en 2021. Le premier film “Marcher sur l’eau” de Aïssa Maïga a été tourné dans le nord du Niger entre 2018 et 2020 et raconte l’histoire du village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par la construction d’un forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes filles, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidues à l’école.

L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Sous l’impulsion des habitants et par l’action de l’ONG Amman Imman un forage apporterait l’eau tant convoitée au centre du village et offrirait à tous une vie meilleure.

Le deuxième documentaire “Méditerranée, l’odyssée pour la vie” de Frédéric Fougea se focalise sur la mer Méditerranée, l’un des foyers de la civilisation européenne, exploitée depuis des siècles par les pays qui la bordent. Pourtant, la vie sauvage continue de s’y développer vaillamment, développant des trésors d’invention et d’adaptabilité pour survivre aux déprédations humaines.

Dans “Bigger Than Us“, la réalisatrice Flore Vasseur suit Melati, une jeune indonésienne luttant contre la pollution plastique dans son pays, dans un voyage qui l’emmène loin de chez elle.

Coproduit par Marion Cotillard, Bigger Than Us nous a fait découvrir de jeunes militants qui luttent pour le climat, la justice sociale et les droits fondamentaux tels que la liberté d’expression et l’accès à l’alimentation et à l’éducation. Un phare de résilience positive pour les jeunes.