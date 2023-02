Les travaux de la deuxième phase du projet ” Femmes émancipées ” pour le renforcement des compétences des femmes et leur sensibilisation aux différentes formes de violence fondée sur le genre, prennent fin aujourd’hui, dimanche 26 février 2023, à Siliana.

Lancé en juin dernier dans les gouvernorats de Siliana, Gafsa et Ben Arous par l’association ” Ensemble pour la citoyenneté et le changement “, le projet ” Femmes émancipées ” vise à renforcer les capacités des femmes et à promouvoir leur participation à la vie sociale et politique, a déclaré Imen Dakhlaoui, secrétaire générale de l’association à l’agence TAP.

Selon la responsable, la seconde phase du projet a comporté une session de formation de deux jours (25 et 26 février en cours) sur la citoyenneté et le renforcement de la participation de la femme à la prise de décision au niveau local et ce, au profit d’une dizaine de femmes.

Dakhlaoui a signalé que la deuxième session de formation fait suite à une première session qui a été organisée au Centre Elife à Siliana Sud en octobre dernier sur la loi N58 de 2017 relative à l’élimination de la violence contre la femme.

Dans ce contexte, l’intervenante a fait remarquer qu’à ce jour, plusieurs femmes ignorent le contenu de cette loi visant à les protéger de toute forme de violence basée sur le genre.

“D’autres sessions de formation similaires seront organisées dans les prochains jours dans les gouvernorats de Gafsa et Ben Arous et cibleront une trentaine de femmes “, a-t-elle indiqué.

“Femmes émancipées” est un projet financé pat le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme et la Fondation de France. Il est mis en œuvre par l’association “ensemble pour la citoyenneté et le changement” et vise la sensibilisation de 40 femmes dans des situations précaires dans les régions de Siliana, Gafsa et Ben Arous.