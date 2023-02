La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, assure que le centre “Amali” de prise en charge des enfants de la rue sera fin prêt à la mi avril prochain avec un capacité d’accueil de près de 60 enfants, selon un communiqué publié par le ministère.

Au cours d’une visite d’inspection des travaux d’aménagement de ce centre, jeudi 23 courant, dans le cadre des visites effectuées à plusieurs établissements relevant du ministère dans les gouvernorats de Ben Arous et de Tunis, Moussa a précisé que le lancement de ce centre, le premier du genre à l’échelle nationale, s’inscrit dans le cadre des mesures urgentes visant à assurer l’hébergement de jour et de nuit aux enfants en état de mendicité.

Par ailleurs, elle a pris connaissance de la marche du travail au commissariat régional des affaires de la femme et la famille à Ben Arous, appelant à l’intensification des visites d’inspection et d’orientation pédagogique aux établissements publics et privés de la petite enfance qui sont au nombre de 850 dans la région, au renforcement des activités de sensibilisation autour du programme de leadership féminin “Raidet” dans les différentes délégations de Ben Arous et à la création d’équipes mobiles supplémentaires de protection des personnes âgées à domicile.

La ministre de la famille a souligné la nécessité d’accélérer les travaux de réalisation du jardin d’enfant public “Lina Ben Mhenni” dans la région de Borj Louzir à Ezzahra, moyennant un enveloppe de plus de 350 mille dinars.

La ministre de la famille s’est rendue, par la suite, au centre intégré de la jeunesse et de l’enfance à la Cité El Khadhra et inspecté la mise en oeuvre des mesures décidées au cours de sa précédente visite à ce centre en novembre dernier, en vue d’assurer une meilleure qualité de services aux enfants pris en charge par l’Etat.