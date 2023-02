Le conseiller en développement économique, Chakib Ben Mustapha, a indiqué que la Tunisie est en mesure de quadrupler ses exportations vers l’Afrique, pour passer de 3% actuellement à environ 15% et 20% du total des exportations.

Ben Mustapha s’exprimait lors d’un point de presse organisé vendredi 17 février 2023 au CEPEX, soulignant cependant l’importance de mettre en place une stratégie à même de permettre à la Tunisie de conquérir de nouveaux marchés africains.

Cette stratégie, a-t-il dit, doit identifier les pays et les produits prioritaires, appelant à la mise en place de cette stratégie.

Il évoque également les domaines permettant au pays de promouvoir ses exportations dans plusieurs secteurs et produits (construction, câbles électroniques, industries alimentaires, pâtes…).

Pour sa part, le directeur général de la coopération économique et commerciale au ministère de l’Economie, Lazhar Bennour, indiquera que son département est en train d’élaborer une stratégie qui permettra de bénéficier des accords signés par la Tunisie tels que l’accord de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

L’objectif est d’atteindre un taux d’exportation vers l’Afrique de 5% durant la période 2026-2027, a-t-il précisé. La grande partie du déficit de la Tunisie, qui a atteint 25 milliards de dinars, est expliquée par l’importation des produits alimentaires et de l’énergie, précisant que son aggravation ne provient pas de la hausse des quantités importées mais de la hausse des prix à l’international.

Il rappelle que l’Union européenne reste le premier partenaire commercial de la Tunisie, et le secteur des industries mécaniques et électriques occupe la première place dans les exportations tunisiennes, suivi par le textile-habillement et le secteur des produits agricoles.

Les exportations de la Tunisie concernent, en plus des produits agricoles, les composants automobiles et les composants aéronautiques, ainsi que les services, a-t-il poursuivi, faisant remarquer qu’il y a une forte possibilité de développer les exportations des services vers l’Afrique.

Le programme d’exportation du CEPEX en 2023

De son côté, le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, a évoqué la stratégie d’exportation du CEPEX, au titre de l’année 2023, laquelle comporte de nouvelles destinations, dont le marché africain.

Le programme de promotion des exportations du CEPEX de l’année 2023 comporte 58 activités au profit des hommes d’affaires et des entreprises, soit à travers les délégations économiques à l’étranger, l’attraction des importateurs ou la participation aux manifestations.

Les opérations de promotion ciblent 26 marchés, dont 12 marchés africains et 9 arabes, sachant que le CEPEX va introduire 6 nouvelles destinations, à savoir la Palestine, Oman, la Guinée, le Soudan, le Bénin, et le Niger, en plus de la réintroduction du marché ‘Irakien.

Il a rappelé que les produits de la mer ont occupé la première place parmi les produits exportés par la Tunisie, puis les produits classiques tels que l’huile d’olive, et les dattes, en plus d’autres produits (cuir et chaussures, textile/habillement et les produits électriques et mécaniques en plus des services sanitaires).