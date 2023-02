Une délégation du groupe pharmaceutique saoudien, Jamjoom Phrama, a récemment été reçue par le ministre algérien de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, en présence de l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite à Alger, Abdoullah Ben Nasser Al-Bousairi. Elle était conduite par le président du conseil d’administration du groupe, Mahmoud Youssef Jamjoom.

Objectif : Le groupe Jamjoom souhaite réaliser des investissements directs en Algérie dans le secteur du médicament de la pharmacie.

Mais seulement. De nombreuses opportunités s’offrent aux investisseurs saoudiens, et ce compte tenu de la nouvelle dynamique de réforme initiée par les autorités algériennes visant à améliorer le climat des affaires et favoriser l’investissement. Dans ce cadre, on assiste à la levée de plusieurs contraintes bureaucratiques et autres restrictions techniques qui entravaient jusque-là les investissements dans nombre de domaines, y compris celui de l’industrie pharmaceutique.