Un projet pilote a été présenté par la municipalité de Kasserine pour la fabrication d’engrais organique à travers le recyclage des déchets.

Financé par la coopération allemande, GIZ, et en partenariat avec la commune de Munich, le projet sera exécuté en collaboration avec l’association “Green Kasserine”.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la représentante de la mairie de Kasserine, Zina Soufi, a indiqué que la commune avec ses partenaires est en train d’effectuer une expérience pilote de recyclage de déchets organiques (restes de fruits et légumes et feuilles d’arbres) dans 30 sites dans la cité olympique à Kasserine ville (maisons, écoles primaires publiques et privées, complexe de jeunes et une pépinière privée) et ceci avec la coopération de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED).

Une formation de trois mois autour des moyens de fabrication d’engrais organiques a été organisée au profit des personnes concernées qui ont bénéficié de machines de fabrication d’engrais fin janvier 2023.

A travers ce projet pilote, la commune de Kasserine ambitionne de créer une unité de recyclage en plus de généraliser l’expérience de fabrication d’engrais dans les différents quartiers et municipalités voisines, a-t-elle expliqué.

De son côté, la présidente de l’association Green Kasserine a souligné que l’objectif de ce projet pilote est de faire baisser les déchets de la municipalité de Kasserine en plus de sensibiliser les citoyens sur l’importance de la valorisation des déchets à travers le tri sélectif.

A ce sujet, un colloque a été organisé au siège du gouvernorat de Kasserine afin de limiter les déchets et mettre en place une stratégie autour de l’économie circulaire incluant les différents acteurs régionaux, société civile, chercheurs et étudiants de la région.

En 2020, une étude a été réalisée par l’association Green Kasserine en collaboration avec la municipalité allemande de Munich autour de la composition des déchets dans la municipalité de Kasserine. L’étude a révélé que 69% des déchets de la région est organique, dont le recyclage est facile en comparaison avec les autres déchets.