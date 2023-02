Le 36ème classement annuel du magazine Forbes des milliardaires du monde. Pour 2022, ils sont 2 668 contre 2 755 une année auparavant. Ils pèsent 12 700 milliards de dollars, soit 400 milliards de dollars de moins qu’en 2021. Quant au continent africain, il en compte 19 à fin 2022, dominé pour la 12ème année consécutive par le Nigérian Dangote.

Précisons tout de suite, pour les esprits souvent malintentionnés, qu’aucun Tunisien ne figure dans ce classement des milliardaires (en dollars) africains.

Concernant le recul du nombre des milliardaires et donc forcément des fortunes, il s’expliquerait fondamentalement par la guerre Russie-Ukraine, mais aussi en partie par la « répression du gouvernement chinois sur les patrons des entreprises technologiques ». D’ailleurs, les 87 milliardaires qui manquent sur la liste par rapport à 2021 sont tous chinois.

Toutefois, 236 nouveaux auraient intégré le gotha des riches en 2022, et quatre pays ont enregistré leurs premiers milliardaires, à l’occurrence, l’Uruguay, la Bulgarie, l’Estonie et la Barbade.

Le classement Forbes des milliardaires par pays place les Etats-Unis d’Amérique largement en tête, totalisant à eux sels pas moins de 735 milliardaires avec une fortune globale de 4 700 milliards de dollars, soit 37% des 2 668 milliardaires classés.

Malgré la diminution de 87 milliardaires, la Chine (y compris Macao et Hong Kong) se hisse en 2ème position avec 607 milliardaires dont la fortune totale est estimée à 2 300 milliards de dollars.

Quant au continent africain, avec 17% de la population mondiale, il est représenté par 19 milliardaires, soit 0,71% des milliardaires classés. Aucun d’entre eux ne se situe dans le Top 100 des richards.

En effet, le milliardaire nigérian Aliko Dangote, qui occupe la tête du classement africain pour la 12e année consécutive, n’est que 130e rang mondial. Toutefois, avec les gros investissements qu’il vient de réaliser, dont la raffinerie la plus grande d’Afrique et la 6e au monde, il devrait pouvoir rester encore pour quelques au sommet des hommes les plus riches d’Afrique, estime le site le360.ma.

A noter que sa fortune repose actuellement sur Dangote Cement, son vaisseau amiral, dont les usines implantées dans 12 pays africains totalisent environ 60 millions de tonnes de ciments, sans oublier le sucre, les engrais et prochainement les carburants.

Au 2ème rang on le Sud-africain Johann Rupert & Family, l’un des rois du luxe, avec une fortune évaluée à 8,9 milliards de dollars.

Un autre Sud-africain arrive en troisième position, Nicky Oppenheimer & Family, qui fait sa fortune dans le diamant et les mines, dont la fortune familiale est évaluée à 8,7 milliards de dollars.

A la 4ème place, il y a l’Egyptien Nassef Sawiris (7,7 milliards de dollars).

Mike Adenuga, avec une fortune estimée à 7,3 milliards de dollars grâce à ses investissements dans les télécom et le pétrole, complète le Top 5 des milliardaires africains.

Le classement africain des milliardaires par pays est le suivant : Afrique du Sud (6 milliardaires), Egypte (5), Nigeria (3), Maroc (2), Algérie (1), Tanzanie (1) et Zimbabwe (1). Au total, seuls 7 des 54 pays africains comptent de milliardaires en dollars.