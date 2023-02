Le cinéma tunisien a remporté trois prix dans le cadre de la huitième édition du Festival international du Panorama du court-métrage (PISFF – Panorama International Short Film Festival) qui s’est tenu du 7 au 11 février 2023 à la Cité de la culture Chedly Klibi.

Le prix du meilleur court-métrage fiction a été décerné, lors de la soirée de clôture samedi 11 février, au film “Cicatrices” d’Insaf Arafa, ex-aequo avec le film libanais “A distance” de Rachel Oun.

Dans la catégorie de documentaire, le prix du meilleur court a été remis à Haythem Sakouhi pour son film “Tunis Syndrome”.

Le prix du meilleur film d’animation a été décerné à Charles Badenhorst de l’Afrique du Sud pour son oeuvre “Spirit Doll”.

Le prix du meilleur film d’écoles a été décerné en ex-aequo au film tunisien “Zina N111” de Wajdi Ben Rekhaies et au film français “Le jour où j’ai grandi” d’Aloys Prunet.

Le jury s’est, dans son évaluation finale, félicité de la qualité de l’ensemble des films projetés lors de cette édition recommandant de veiller à soigner davantage les films du genre documentaire.

Pour rappel, 52 films courts de 23 pays ont participé à la huitième édition du Festival créé en décembre 2016 par l’Association des parents et amis des handicapés en Tunisie, en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).