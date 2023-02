Le Royaume-Uni veille à renforcer davantage la coopération avec la Tunisie et à la soutenir pour la hisser à des meilleurs niveaux, soit par l’appui du secteur public et/ou privé, a indiqué l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Helen Winterton, qui s’entretenait avec la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, mercredi 8 février 2023.

Elle se dit également satisfaite quant aux efforts déployés par la Tunisie pour surmonter les défis économiques, précise un communiqué du ministère des Finances.

De son côté, la ministre des Finances a passé en revue les principaux défis d’ordre financier et économique que traverse le pays, ainsi que ses priorités pour la prochaine période.

Elle estime que l’appui du Royaume-Uni aidera la Tunisie à surmonter ces difficultés et à créer un climat favorable à l’investissement dans les secteurs porteurs, notamment l’économie du savoir et l’économie verte, ainsi que les énergies renouvelables.

Les deux parties ont passé en revue les domaines de coopération entre la Tunisie et la Grande Bretagne et les programmes mixtes dans les domaines financier et économique, ainsi que l’approfondissement de la coopération bilatérale et sa consolidation dans tous les domaines.