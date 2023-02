Un Workshop thématique se tiendra le 22 février 2023 à Sfax, sur le “Tourisme durable et écotourisme dans les salines” à l’initiative de la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie.

Via des témoignages d’experts et opérateurs des salines, locaux et internationaux, le workshop vise à mettre en relief le grand potentiel des salines et des régions humides, en étant un produit pour le tourisme durable et l’écotourisme.

La deuxième partie de la journée du 22 février 2023 sera dédiée à la présentation des résultats du projet pilote co-financé dans le cadre du MEDARTSAL, “DESK”, qui vise à la revalorisation de la saline de Kerkennah.

Les salines de toute la Méditerranée sont aujourd’hui confrontées à de nombreuses pressions dues à l’évolution des valeurs sociales et aux tensions économiques. Le marché de leurs produits est soumis à la forte concurrence du sel produit moins cher, et du commerce mondial. Face à la nécessité d’être économiquement viable, les salines sont confrontées au choix d’industrialiser la production ou de changer l’orientation commerciale vers le tourisme durable et les nouveaux produits artisanaux, déjà expérimentés avec succès.

Une saline durable est une saline qui utilise les ressources naturelles pour générer de l’économie mais d’une manière respectueuse de la société et de l’environnement, garantissant l’utilisation des ressources dans le futur.