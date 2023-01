Le sommet ” Dakar 2 ” qui tient ses assises au Sénégal a appelé à la nécessité de renforcer la souveraineté alimentaire des pays africains qui regorgent d’importantes ressources naturelles et humaines.

Réaliser cet objectif reste tributaire du renforcement de la coopération africaine et de la gouvernance en matière de gestion des ressources, outre la mobilisation des investissements africains et étrangers pour réaliser des projets de développement des systèmes de production, ont souligné les chefs d’Etat et de gouvernement des pays africains et les experts participant.

Le sommet ” Dakar2 “, organisé par la République sénégalaise en coopération avec le groupe de la banque Africaine de Développement (BAD) se tient, les 25 et 26 janvier 2023), a vu la participation d’une délégation tunisienne présidée par le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyès Hamza.

Cette manifestation inaugurée par le président de la République Sénégalaise, a été marquée par la présence du président de la République Irlandaise, dont le pays est devenue 81ème membre du Groupe de la BAD.

Au cours de son intervention, Hamza a présenté les avantages et l’expertise Tunisienne dans le domaine agricole, notamment, la recherche, la vulgarisation et la formation, outre la chaîne des valeurs.

Il a évoqué les programmes assurés par les centres de formation agricole en Tunisie dans les différentes spécialités ciblant les africains provenant de différents pays du continent . Parallèlement, il a exprimé la disposition de la Tunisie de développer les programmes de coopération avec la participation des secteurs public et privé, précise un communiqué du département de l’agriculture.

Intervenant lors d’un workshop organisé en présence de son homologue Mauritanien, Hamza a réitéré la disposition de la Tunisie de présenter son expertise s et de contribuer au développement durable du secteur de l’élevage en Mauritanie, et de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur agricole en général.

Le sommet a été une occasion de prendre connaissance des mesures prises par l’ensemble des pays africains pour résorber les effets de la crise alimentaire et assurer la relance du secteur agricole, mettant en exergue les programmes des organisations et des bailleurs de fonds pour le financement des projets de développement et des stratégies visant la consolidation de la sécurité alimentaire dans le continent africain.