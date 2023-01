Le ministère des Affaires culturelles a lancé un appel à candidatures pour le poste de directeur général de l’Institut national du patrimoine (INP).

Les dossiers de candidature doivent parvenir au ministère avant le 31 janvier 2023, lit-on dans un communiqué publié dans la soirée de jeudi 19 janvier 2023, sur sa page Facebook. Il est possible de les envoyer par courrier électronique (boc@mac.gov.tn/ /bureau.chefcabinet@mac.gov.tn) ou les déposer directement au bureau d’ordre central du ministère à la Kasbah.

Le candidat doit remplir certaines conditions en rapport avec la gestion des institutions publiques avec une large connaissance du secteur du patrimoine. Les personnes ayant occupé le poste de DG dans une institution publique sont éligibles à cet poste. Elles sont appelées à présenter un programme de travail pour la réforme de l’INP.

Depuis quelques jours, l’INP est dirigé, provisoirement, par son secrétaire général, Youssef Lachkham, en remplacement à Faouzi Mahfoudh qui était en poste depuis le 17 mars 2017.

L’INP est une institution scientifique et technique chargée d’établir l’inventaire du patrimoine culturel, archéologique, historique, civilisationnel et artistique, de son étude, de sa sauvegarde et de sa mise en valeur.