Le marché boursier a affiché une tendance baissière sur la semaine du 16 au 20 janvier 2023, l’indice de référence, le Tunindex, ayant glissé de 0,5%, à 8 248,5 points, ramenant sa performance annuelle à +1,7%, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Les volumes ont été bien garnis sur la semaine (113,2 millions de dinars – MDT). Et pour cause, la réalisation de six transactions de bloc, portant sur le titre SOTIPAPIER (une enveloppe de 92,1 MDT) et d’une transaction de bloc sur le titre BIAT (pour un montant de 3,5 MDT).

Analyse des valeurs

Le titre Electrostar s’est offert la palme des hausses. L’action du spécialiste de l’électroménager s’est envolée de 16,7%, à 0,420 D, dans un flux anémique de 2 000 dinars seulement.

Le titre SOTETEL a enregistré un beau parcours sur la semaine. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications a inscrit une avancée de 4,9%, à 3,020 D. La valeur a été échangée à hauteur de 87 000 dinars.

ESSOUKNA s’est inscrite en lanterne rouge du Tunindex. L’action du promoteur immobilier s’est effritée de 11,7%, à 1,740 D, dans un volume de 13 000 dinars. La filiale du Groupe SIMPAR connaît un début d’année difficile (une correction annuelle de 16,7%).

Egalement dans le rouge, le titre SOTIPAPIER a reculé de 1,8%, à 6,580 D sur la semaine. Grâce aux transactions de bloc susmentionnées, l’action du spécialiste du papier kraft et Test liner a alimenté le marché avec des capitaux de 92,3 MDT.