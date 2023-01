La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) organise, du 19 au 25 février 2023, une mission économique au Togo et au Bénin, deux pays offrent des opportunités aux investisseurs tunisiens, vu leurs climats d’investissement avantageux et la demande de produits de consommation et de matières premières.

La CONECT invite les entreprises spécialisées dans les secteurs des services, des matériaux de construction, du numérique, de l’enseignement supérieur et de l’industrie pharmaceutique à faire partie de cette mission économique.

Les marchés togolais et béninois, qui captent environ 6% des exportations tunisiennes vers les marchés d’Afrique subsaharienne. sont considérés comme des marchés fort attractifs pour les investissements étrangers.

Pour ce faire, la CONECT a organisé un webinaire, jeudi 19b janvier 2023, sur les opportunités d’échanges économiques et d’investissement entre la Tunisie, le Togo et le Bénin, et ce en partenariat avec plusieurs structures, dont le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Les exportations tunisiennes vers le Bénin sont de l’ordre de 53,8 millions de dinars en 2022, selon les données du CEPEX.

La Tunisie a exporté des biens et des services vers le Togo d’une valeur de 40,8 millions de dinars en 2022.