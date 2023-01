L’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs, a réalisé le plus grand lot de transactions sur la Cote de la Bourse de Tunis durant l’année 2022, avec une enveloppe s’élevant à 1,062 milliard de dinars, ce qui représente une part de 30% du marché.

C’est ce qui ressort du document “Activités des Intermédiaires en Bourse durant 2022”, publié lundi 16 janvier 2023 par la BVMT.

Tunisie Valeurs est suivie de l’intermédiaire MAC SA, qui a réalisé des transactions de l’ordre de 855 millions de dinars (MDT) et une part de marché s’élevant à 24,2%.

Attijari Intermédiation accapare 7,6% du marché et a effectué des opérations d’une valeur de 268 MDT.

Pour leur part, les deux intermédiaires TSI et AFC complètent le top 5, avec des transactions respectivement de 219 MDT (6,2% de part du marché) et 201 MDT (5,7% de part du marché).

Sur le marché du hors-cote, c’est l’intermédiaire “Union Financière” qui se classe en tête de liste avec des transactions de l’ordre de 74 MDT et une part de marché s’élevant à 56,3% ; il est suivi de TSI (24 MDT et 18,5% du marché), BH Invest (14 MDT et 11,3% du marché).

A souligner que tous les intermédiaires ont réalisé opérations sur la Cote de la Bourse représentant un montant global de 3,5 milliards de dinars durant l’année 2022. Sur le marché du hors-cote, ils ont mobilisé des fonds à hauteur de 131,7 MDT.