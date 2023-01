Dix nouvelles communes viennent d’intégrer la liste des “zones touristiques municipales” et pourront ainsi bénéficier des interventions du Fonds de protection des zones touristiques. C’est ce qu’a annoncé, lundi 16 janvier 2023 à Hammamet, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine.

Il s’agit des communes de Snad (Gafsa), Zarat et Dkhilet Toujane (Gabès), Beni M’tir (Jendouba), Bekalta (Monastir), Enfidha (Sousse) Ghomrassen (Tataouine), Mahres (Sfax), Kalaat Senan (Le Kef) et Beni Khedache (Médenine), a-t-il précisé. Ainsi, le nombre total des municipalités touristiques s’élève désormais à 57.

Le ministre indiquera que cette catégorisation vise essentiellement à transformer ces zones municipales -réparties sur tout le territoire- en leviers de développement et de diversification du produit touristique tunisien.

Mission

Alors qu’il assurait l’ouverture de la réunion périodique des commissaires régionaux et des inspecteurs du tourisme, tenue en présence des représentants des nouvelles municipalités touristiques, Belhassine a souligné le rôle que devraient jouer les nouvelles zones touristiques municipales dans la valorisation des différentes formes du tourisme national (montagnard, balnéaire, culturel, sportif, naturel, écologique et archéologique), en mettant en valeur les atouts et les spécificités de chacune des régions.

Bilan 2022

S’agissant du bilan touristique de l’année 2022, le ministre a rappelé que la Tunisie a accueilli durant l’année écoulée environ 6,4 millions de touristes (soit 70% du nombre de touristes de 2019), dépassant ainsi les objectifs tracés par le ministère.

Quant aux recettes, elles se sont élevées à 4,2 milliards de dinars, ce qui représente 76% de celles réalisées en 2019.

Par conséquent, il estime que ces résultats devraient inciter les différents acteurs du tourisme national à redoubler d’efforts pour garantir la réussite de la saison touristique 2023, surtout en termes de qualité du produit et de l’environnement.

Plan 2022-2024

Il a rappelé que le plan d’action triennal (2022-2024) élaboré et mis en place par son département se fixe pour objectifs de réaliser 60% des indicateurs touristiques de l’année 2019 (avant la pandémie) en 2022, d’atteindre 80% de ces indicateurs en 2023 et de rétablir le niveau d’avant la pandémie en 2024.

“Surmonter les répercussions de la pandémie nécessite une conjugaison des efforts afin de remédier aux défaillances existantes notamment celles liées au transport aérien, aux difficultés rencontrées par le transporteur national Tunisair et à la qualité de l’environnement, d’autant plus que l’année 2023 est placée sous le signe de la propreté par le ministère de l’environnement”, a-t-il encore souligné.