Un atelier sur le bilan municipal des représentants des mairies de la région et la création du conseil des régions et des districts a clôturé ses travaux, vendredi 13 janvier 2023, au siège de la municipalité de Kébili.

Wided Hamouda, membre d’I Watch, a indiqué que l’accent a été mis sur le processus de décentralisation et de gouvernance locale, l’évaluation de l’expérience des mairies de Kébili dans l’ application du code des collectivités locales en plus de l’exposition des différentes conceptions autour de la période prochaine et la création du conseil des régions et des districts.

Le débat a porté aussi sur l’action municipale face à la corruption et les mesures permettant de renforcer la gouvernance locale a ajouté la même source en signalant que l’organisation “I Watch” œuvre actuellement à lancer un club dédié aux maires des différentes municipalités des gouvernorats de Kébili, Gafsa et Kasserine afin d’échanger sur leurs expériences, en matière de gouvernance locale.