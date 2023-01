L’association Vélorution Tunisie inaugurera, samedi 14 janvier 2023, des parkings vélos installés dans quatre sites de la commune de La Marsa (banlieue nord de Tunis). Il s’agit des parkings de Saf-Saf, TGM, Oueld El Bey et de la mosquée).

L’objectif de cette initiative est de sécuriser le stationnement des vélos, encourager les déplacements urbains à vélo et contribuer au développement d’une ville durable, indique l’association dans un communiqué publié, mardi 10 janvier 2023.

Toute la démarche s’inscrit dans le cadre de “Gari Biskletek 2.0”, un projet d’installation d’infrastructures cyclables et de formation des étudiants en mobilité cyclable, lancé en partenariat avec la commune de la Marsa, l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis (ENIT), l’Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement et de l’Urbanisme et du Bâtiment (ISTEUB) ainsi que l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU).

“Gari Biskletek 2.0” est soutenu par l’Institut Goethe Tunisie dans le cadre du projet “Houmtek” (Ton Quartier) visant à revaloriser l’espace public.

En juin 2022, des étudiants lauréats d’un concours lancé par l’association ont réalisé le design du parking et suivi le projet jusqu’à son installation dans l’espace public.

Depuis sa création en 2017, l’association “Vélorution” œuvre à promouvoir le vélo en tant que “moyen de transport urbain écologique et vecteur d’inclusion sociale et d’égalité entre les genres”.