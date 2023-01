Baisse des mariages :

i. Une bonne part des 25-45 ans en Tunisie ont migré à l’étranger les 10 dernières années…

ii. Mutation sociétale où vivre en couple ne veut pas dire se marier…

iii. Un mariage coûte directement en moyenne près de 30 000 dinars en Tunisie entre préparatifs et installation d’un nouveau foyer… des frais en constante hausse… et un accès à l’immobilier devenu complexe tant en locatif qu’en acquisition…

iv. L’âge du mariage recule aussi bien chez les femmes que chez les hommes, notamment en zones urbaines et particulièrement dans le Grand Tunis…

v. La progression du taux de divorce de 30% en 10 ans, passant de 13 000 cas à près de 17 000 par an, n’est pas encourageante pour s’engager…

Baisse des naissances :

i. Difficultés économiques et problèmes sociaux…

ii. Difficultés de plus en plus constatées d’enfanter pour beaucoup de couples pour des raisons de santé, nutrition, hygiène de vie, problèmes congénitaux…

iii. Beaucoup de couples dont un membre au moins est Tunisien se marient à l’étranger suite à la vague de migration importante des 25-35 ans, notamment qu’on connaît actuellement… des couples qui finissent par enfanter à l’étranger aussi…

Conséquences :

i. Âge median en Tunisie qui passe à 33 ans – il était de 19 ans en 1970, il est de 20 ans en Afrique, mais loin des 44 ans en Europe… notre société vieillit avec des conséquences économiques importantes…

ii. Une société tunisienne qui est rattrapée par des problèmes de vieillesse, financement des retraites, très peu d’actifs occupés (2,5 pour un retraité), absence de plan d’assistance aux personnes âgées…

iii. Perte des effectifs des personnes en âge de créer la richesse localement et dépendance des TRE pour compléter les revenus de milliers de ménages… ce qui crée un nouveau problème : préférer l’oisiveté au travail…

Des sujets à mon sens importants et qui touchent notre contrat social en Tunisie et dont on ne voit aucune prise en charge sérieuse de la part des décideurs…