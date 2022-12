“Les jeunes écrivent le patrimoine de la Médina de Gafsa” est le thème des ateliers de rédaction participative, manifestation organisée par l’Association pour la sauvegarde de la Médina (ASM) de Gafsa, jeudi 29 décembre à Dar Loungo, siège de l’association.

Lancée avec l’appui de l’ambassade de France et l’Institut français de Tunisie (IFT) et destinée aux jeunes qui seront encadrés par des spécialistes, informe l’ASM-Gafsa sur sa page Facebook, cette manifestation vise à les encourager à s’intéresser de plus près au patrimoine de leur ville.

L’activité s’inscrit dans le cadre du projet “les ruelles vertes de la médina de Gafsa”, financé par l’ambassade de France en Tunisie, et qui s’étale sur une période de deux ans (octobre 2022-janvier 2024).

L’ ASM-Gafsa a été fondée en juillet 1988. Son but est de mettre en valeur la ville, la médina et l’oasis historique de Gafsa. Cela passe par le développement social, économique, culturel et environnemental de la ville.

Ses actions s’articulent notamment sur la préservation du patrimoine historique et culturel de la ville de Gafsa, la mise en place de mécanismes pouvant conduire à l’essor social, culturel, économique et sanitaire de la population de la ville de Gafsa, la promotion des actions en faveur de la protection de l’environnement et de la nature, la promotion des échanges, de la coopération et du partenariat avec les instances officielles, les acteurs sociaux et économiques, la société civile et les ONG aux niveaux national et international.