L’examen des dossiers de la coopération tuniso-mauritanienne a été au centre d’un entretien tenu, mardi 27 décembre 2022 à Tunis, entre le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, et l’ambassadeur de la Mauritanie en Tunisie, Hamar Mohamed Deman.

Cité dans un communiqué du département, le ministre des Affaires étrangères a saisi l’occasion pour mettre en valeur les liens entre la Tunisie et la Mauritanie, fondés sur les dénominateurs communs unissant les deux peuples frères, saluant le niveau de coopération entre les deux pays.

Jerandi estime nécessaire de poursuivre la tradition de coordination et de concertation au sujet des dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun, réaffirmant la ferme volonté de la Tunisie d’aller de l’avant sur la voie de la promotion des relations bilatérales à des paliers supérieurs, conformément aux visions et perceptions communes.

A cet égard, il appelle à veiller à une coordination étroite entre les deux pays afin de préparer au mieux les échéances bilatérales à venir, dont en premier lieu la 19e session de la Haute commission mixte tuniso-mauritanienne.

De son côté, le diplomate mauritanien a rappelé les relations de coopération de longue date entre les deux pays frères, formulant le souhait de son pays de les développer davantage et de les élargir à des domaines nouveaux et prometteurs, à la lumière du grand potentiel dont disposent les deux pays.