L’Arab Tunisian Bank a organisé la troisième édition du programme “InnoLink”, pour annoncer la clôture de la troisième session, dédiée aux femmes entrepreneures.

Ce programme d’accompagnement et de soutien aux entrepreneurs, organisé par l’Arab Tunisian Bank, s’est déroulé sur trois sessions : la première à Tunis, la deuxième à Sfax, et la troisième à Tunis à nouveau, cette dernière étant spécifiquement dédiée aux femmes entrepreneures.

L’objectif de ce programme, conçu par la banque sur une période de 18 mois, est d’accompagner les entrepreneurs de petites entreprises dans les services non financiers, notamment à travers des formations et des informations juridiques, ainsi que de les tenir informés des dernières avancées dans le domaine de l’entrepreneuriat pour les aider à réussir leurs projets et à créer des opportunités d’affaires avec de grandes entreprises en établissant des liens avec elles.

Dans le cadre de ce programme, l’Arab Tunisian Bank a réussi à accompagner près de 250 entrepreneurs, dont la majorité sont des femmes et 40 % des clients de la banque.