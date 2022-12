La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a annoncé la mobilisation d’une enveloppe de 1,180 milliard de dinars du budget de l’Etat au titre de 2023 pour soutenir les catégories sociales à faible revenu.

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée à la Cité de la culture à Tunis présenter les principales dispositions de la loi de finances pour l’année 2023, la ministre des Finances a fait savoir qu’il a été décidé d’octroyer une allocation mensuelle permanente de 220 dinars au profit de 320 000 familles, soit un budget de 867 millions de dinars (MDT), outre la mobilisation d’une enveloppe de 66 MDT pour les aides conjoncturelles et de 30 MDT pour la rentrée scolaire.

Elle a ajouté qu’un budget de 3,5 MDT a été alloué pour assurer le transport terrestre gratuit des enfants issus de familles nécessiteuses.

Et une autre enveloppe de 14 MDT a été mobilisée en vue de financer le nouveau programme national pour l’entrepreneuriat féminin et l’investissement “Raidat”. Elle rappelle au passage qu’il a été décidé de créer 100 projets individuels et 10 groupements féminins pour la promotion des familles à besoins spécifiques moyennant 4,2 MDT.

Par ailleurs, la ministre a ajouté qu’il a été décidé d’augmenter l’indemnité de placement familial des personnes âgées de 200 dinars à 350 dinars par mois.

S’agissant des aides liées à la vie scolaire et universitaire, la ministre a indiqué qu’il a été décidé de permettre à 20 000 enfants issus de familles nécessiteuses d’intégrer les établissements de la petite enfance (3-5 ans), outre l’attribution de bourses et prêts universitaires à plus de 253 000 étudiants avec un budget total de 218 MDT.

Afin de soutenir l’inclusion financière des groupes sociaux à revenus instables et qui ont des difficultés à accéder au financement bancaire, la ministre a indiqué qu’une enveloppe de 10 millions de dinars a été mobilisée pour le financement du Fonds de garantie pour les crédits à l’habitat au profit des catégories sociales à revenus irréguliers.

Il a également été décidé de porter le montant maximum des prêts accordés par la Banque tunisienne de solidarité aux titulaires de diplômes supérieurs de 150 000 dinars à 200 000 dinars par prêt.

Le ministre a indiqué qu’une ligne de financement de 10 millions de dinars a été mise en place au profit des promoteurs issus de groupes vulnérables et à revenus limités, afin d’accorder des prêts sans intérêt n’excédant pas cinq mille dinars par prêt durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour financer des activités dans tous les domaines économiques, dans le but de soutenir l’inclusion financière des groupes vulnérables et à revenu limité.