Le palmarès de la 54ème édition du Festival international du Sahara de Douz a été dévoilé, dimanche 25 décembre 2022, au terme de quatre jours de festivités au cœur du Sud tunisien.

Dans la compétition de la poésie, le premier prix a été attribué à Nacer Benaoun. Le deuxième prix a été décerné à Ridha Abdellatif alors que le troisième prix est revenu à Ayoub Ali Lassoued.

Dans la compétition du chant bédouin, le premier prix est revenu à Hassine Zamzmi. Les deuxième et troisième prix ont été décernés, respectivement à Maftah Zamzmi et Mounir Latifi.

Le président du jury de la compétition poétique, Jamal Boussetta, a fait savoir que 27 poètes tunisiens et étrangers ont pris part à cette édition.

Dans une déclaration au correspondant de Tap à Kébili, Boussetta a souligné que la compétition du chant bédouin a été créée depuis les trois dernières éditions tout en mettant l’accent sur une compétition qui traduit la complémentarité entre poésie et chant chez les Bédouins.

Il a rappelé qu’une soirée spéciale réunissant ces deux éléments du patrimoine est habituellement organisée dans le cadre du festival. Connue sous l’appellation “Samour”, la soirée durant laquelle les participants font une simulation de la fête de mariage chez les bedouins, connait une grande affluence de la part des festivaliers.

La 54ème édition du Festival international du Sahara de Douz a été organisée du 22 au 25 décembre 2022 sur la Place des arts et sur la Place Hnich. Il a célébré, comme chaque année, le riche patrimoine arabo-berbère de la région avec la participation de 10 pays.

Créé en 1967, le festival de Douz permet de faire connaitre aux visiteurs les différentes facettes de la vie bédouine. La poésie populaire est largement présente en ce rendez-vous annuel durant lequel des spectacles folkloriques, des courses ‘’Méharis’’ (dromadaires blancs et élancés) et des courses ‘Hippiques de pur sang arabes’’ sont programmés.

La cérémonie de clôture est souvent marquée par un spectacle revisitant les traditions ancestrales encore pratiquées par les habitants.

Des tableaux chorégraphiques autour du chant bédouin et les fêtes de mariage au Sahara sont présentés, en plus des démonstrations sur la pratique de la chasse avec le lévrier et le mode de déplacement des sahraouis qui optent souvent pour le dromadaire.