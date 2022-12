Dans le cadre des activités de l’Ecole tunisienne d’Histoire et d’anthropologie qui relève du Centre des arts, de la culture et des lettres – Ksar Saïd, est prévue la sortie au mois de janvier 2023 l’ouvrage rassemblant les actes du colloque international ” Autochtonie II ” sur ” Les savoir-faire autochtones dans le Maghreb et en Méditerranée occidentale, de l’Antiquité à nos jours : originalité, mutations “.

L’ouvrage, dont la conception a été confiée à Taoufik Sassi, comprend deux volumes – un en arabe, un autre en français – de 906 pages, a annoncé sur sa page Facebook, Nabil Kallala, professeur émérite d’histoire et d’archéologie antiques à l’université de Tunis, ancien directeur de l’institut national du patrimoine (INP) et membre du comité du patrimoine mondial à l’Unesco.

Réunissant 53 auteurs de la Tunisie, de l’Algérie, du Maroc, de l’Espagne, de la France et de l’Italie, l’ouvrage est préfacé par la Ministre des Affaires Culturelles, avec une introduction collective et une conclusion du professeur Azedine Beschaouch, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.

La publication de cet opus, réalisé avec la participation de Béchir Yazidi et Samira Séhili, se veut aussi un hommage à la mémoire de feu le professeur Joan Sanmarti Grego, l’un des promoteurs de la notion d’autochtonie.

L’organisation du colloque et la publication de ses actes ont été possibles grâce au soutien financier de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC), l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), l’Institut National du Patrimoine (INP), la Chaire Ibn Khaldoun pour la Culture et le Patrimoine, le laboratoire Economie, Territoire et Paysages Patrimoniaux et le Centre des Arts, de la Culture et des Lettres-Ksar Saïd.