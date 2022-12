Vingt-six (26) lauréats sur 60 participants ont été récompensés lors de la 11ème édition du Concours national du meilleur emballage “Tunisia star pack 2022”, tenue vendredi 23 décembre 2022, qui vise à valoriser les efforts d’innovation entrepris par les fabricants ainsi que par les utilisateurs pour un meilleur positionnement de produits tunisiens face à la concurrence.

Il s’agit des emballages qui représentent quatre catégories, à savoir “Innovation et créativité” (7), technique (8), “terroir et artisanat” (10) et “économie circulaire” (1).

En effet, dans la catégorie “Innovation et créativité”, trois emballages ont été distingués, lesquels reviennent à l’huilerie Sinindja Olive Oil pour son Coffret d’huile d’olive (prix gold), à la société Agri Business Company (ABCO) pour la boîte de thon Sidi Daoued (prix silver), et à l’huilerie Loued pour la bouteille Mishkett (prix bronze).

Dans la catégorie “technique”, le prix gold a été attribué au Comptoir National du Plastique pour le film Rock Plex; le prix silver a été décerné à la Société Plast Injection pour le Collecteur des déchets hospitaliers, alors que le prix bronze est revenu à la Société Expertack pour la bouteille pour colle blanche Vinylique.

Pour la catégorie “Terroir et Artisanat”, catégorie introduite cette année par le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (PACKTEC) en partenariat avec l’Office national de l’artisanat (ONA), elle a enregistré la distinction de 3 emballages revenant à la société Nakachet pour son coffret pour pochette et écharpe (prix gold), à la Société Bakoo pour le coffret pour miel “l’Abeille” (prix silver) et à la société Karesse Cosmetics pour le coffret pour huiles essentielles (prix bronze).

S’agissant de la dernière catégorie, “économie circulaire”, un seul prix gold a été attribué à la Société Cogitel pour son film recyclable pour lait en poudre Nido Nestlé.

Par ailleurs, d’autres prix ont été décernés à l’occasion du concours junior de l’emballage “Tunisian student star pack 2022” qui est destiné aux étudiants ayant des projets de conception d’emballage ou des solutions d’emballage primaire, secondaire, groupage, accessoires… L’objectif est de valoriser et de concrétiser les projets de ces étudiants.

Neuf projets ont ainsi été récompensés sur plus d’une trentaine de projets présentés, dont 5 projets de l’Ecole supérieure des sciences et technologies du design (ESSTED) et 4 projets de l’Institut supérieur de gestion de Tunis.

Intervenant lors de cette cérémonie, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a mis l’accent sur l’importance de promouvoir les exportations des produits artisanaux qui demeurent faibles, en dépit de l’importance du secteur de l’artisanat, un secteur stratégique qui compte près de 350 000 artisans et une contribution au Produit intérieur brut (PIB) d’environ 5% à 6%.

Pour ce faire, Belhassine estime important d’accorder plus d’intérêt à l’emballage des produits artisanaux qui doit répondre aux normes internationales.

Cette année, les exportations dans le secteur de l’artisanat ont atteint 130 millions de dinars (MDT), avec une ambition de doubler cette valeur, rappelant que le ministère a mis en place un programme de mise à niveau des produits artisanaux à travers la promotion du produit ainsi que du packaging.

De son côté, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Gongi, a mis l’accent sur l’importance de donner une valeur ajoutée au produit artisanal tunisien à travers l’emballage avec une belle présentation, soulignant que la nouveauté pour cette édition est l’intégration des “produits du terroir”.

Six lauréats du concours national de la meilleure huile d’olive conditionnée

Six lauréats ont été récompensés à l’occasion de la 5ème édition du Concours national de la meilleure huile d’olive conditionnée pour les catégories l'”huile d’olive extra vierge fruitée intense” et l'”huile d’olive extra vierge fruitée moyenne”.

De même, la Tunisie a obtenu 11 prix (6 médailles d’or et 5 certificats) au Concours international d‘huile d’olive vierges extra Mario Solinas 2022 organisé par le Conseil Oeilical International (COI).

Ceci montre la qualité de l’huile d’olive tunisienne, qui est l’une des meilleures au monde, a indiqué à la presse Hamed Dali Hassan, PDG de l’Office national de l’huile.

“Nous sommes convaincus qu’avec la haute qualité de l’huile d’olive tunisienne, avec près de 83% de l’huile d’olive tunisienne compte parmi les meilleures variétés, nous pouvons conquérir d’autres marchés comme le Japon, la Chine, le Canada et l’Amérique” a-t-il poursuivi, soulignant que l’objectif est d’exporter directement aux pays consommateurs de l’huile d’olive.

Lire aussi: L’huile d’olive tunisienne rafle 47 médailles au concours international “LIOOC 2022”

De son côté, le ministre de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza, a souligné l’importance de conjuguer les efforts de toutes les parties, à savoir les producteurs les collecteurs et transformateurs afin de préserver et améliorer la qualité de l’huile d’olive tunisienne et de conquérir de nouveaux marchés conquérir.

Selon des données du ministère de l’Industrie, les exportations de l’huile d’olive extra vierge ont dépassé les 80% par rapport au total des exportations de l’huile d’olive conditionnée, qui ont atteint 28,6 mille tonnes en 2021 contre moins de mille tonnes en 2006.

Jusqu’à fin novembre 2022 la valeur des exportations de l’huile d’olive a atteint des niveaux records, soit 2,072 milliards de dinars contre 1,434 milliard de dinars au cours de la même période de 2021, ce qui a contribué à réduire le déficit commercial.

Lire aussi: La Tunisie focalise sur la valorisation de l’huile d’olive, désormais exportée vers plus de 60 destinations dans le monde

Jusqu’à la même date, les exportations de l’huile d’olive ont contribué à hauteur de 40% de la valeur des exportations des produits agroalimentaire et de 4,5% de la valeur des exportations manufacturières.