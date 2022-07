L’huile d’olive tunisienne rafle 47 médailles au concours international “LIOOC 2022”

L’huile d’olive tunisienne conditionnée a battu un nouveau record en remportant 47 médailles au concours international London International Olive Oil Compétitions “LIOOC 2022” organisé le 9 juillet 2022 dans la capitale britannique, Londres. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir, mercredi 13 juillet 2022, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Il faut rappeler que ce produit phare de la Tunisie s’est fortement distingué à l’international, au cours des deux dernières années, cumulant prix et trophées, avec pas moins de 214 médailles remportées en 2021, intégrant ainsi le top 10 des pays les plus médaillés en la matière; la Tunisie est classée 8ème.

En effet, depuis le début de 2022, l’huile d’olive tunisienne a été médaillée à plusieurs reprises. La Tunisie a remporté 6 médailles dont 2 d’or pour la qualité de son “huile extra vierge” au Concours international d’huiles d’olive vierges extra du Conseil oléicole international (COI) “Mario Solinas 2022”.

L’huile d’olive tunisienne a aussi été primée à New York, à Paris (10 médailles), à Berlin, au Japon (16 médailles), en Italie (23 médailles), en Grèce (10 médailles)…

Le ministère de l’Industrie rappelle que le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (PACKTEC) joue un rôle important dans la promotion de l’huile d’olive conditionnée. Il a dernièrement organisé la participation tunisienne au Salon international des industries alimentaires “Summer Funcy Food Show” (New York) et au Salon de l’agroalimentaire, GULFOOD de Dubaï…

Il contribue également à la promotion de l’huile d’olive conditionnée de par le monde à travers la diplomatie économique et en collaboration avec les ambassades tunisiennes à l’étranger, ainsi qu’à travers les différents canaux de promotion (réseaux sociaux, médias…).

Liste des médailles remportées au London International Olive Oil Competitions “LIOOC 2022” :

Catégorie “INFUSED”:

Médaille d’or pour Domaine Segermes

Médaille d’or pour Société Al Jazira

Catégorie “QUALITY”:

01 Médaille Platinium :

– Olivko

19 médailles d’or :

-Domaine Adonis (4 médailles)

-Atef Ferjani (2 médailles)

-Ferme Ali Sfar

-Parcelle 26 (3 médailles)

-Olea Kotti

-Olivko (3 médailles)

-Cho Company (2 médailles)

-Olivia

-Nara Olive Oil

-Al Jazira

14 médailles Silver :

– Domaine Beldi

– Nichen

– Um al Janna

– Cogia (2 médailles)

– Segermes

– Ferme Ali Sfar

– Ruspina

– Olea Kotti

– Mazagran

– Olivko (2 médailles)

– Dhoukar Olive Oil

– Al Jazira

02 médailles Bronze :

– Cogia

– Agromed

Catégorie HEALTH CLEAM”

02 médailles Platinium :

– Olea Kotti

04 médailles d’or :

– Domaine Adonis (2 médailles)

– CHO Company

– Olivko

02 médailles Silver :

– Nichen

– Olivko

01 médaille Bronze :

– Olivko.