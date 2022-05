Le développement du secteur de l’huile d’olive à travers l’amélioration de sa compétitivité et de sa valeur ajoutée a été au cœur de la 28ème réunion du Conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée, tenu mardi à Tunis, en présence de la ministre de l’Industrie, Neila Nouira Gongi.

La Tunisie exporte désormais son huile d’olive à plus de 60 pays dans le monde et les quantités d’huile d’olive conditionnée ont atteint en 2020, 30 mille tonnes, a-t-on indiqué à cette réunion.

Le pays aspire, selon la ministre de l’Industrie, à réaliser un “bond qualitatif” dans l’exportation de l’huile d’olive conditionnée d’autant plus que la Tunisie a mis en place un plan stratégique pour développer cette filière durant le quinquennat 2023-2027.

Pour promouvoir les exportations de son huile d’olive de plus en plus prisée sur les marchés mondiaux, la Tunisie a œuvré depuis la création, en 2006, du Fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée, à valoriser ce produit phare en améliorant sa valeur ajoutée à travers l’industrie d’emballage et la promotion de labels purement tunisiens.

Parmi les objectifs du plan stratégique de promotion de l’huile d’olive figurent le développement de la consommation de cette huile sur le marché local, l’exploration de nouveaux marchés à l’exportation et le développement des partenariats public-privé.

Les participants à la réunion du Conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée, mardi, 24 mai 2022, ont évoqué des questions liées aux préparatifs de la Tunisie pour participer au salon international des produits alimentaires qui se tiendra en mois de juin 2022 à New York. Le marché américain est désormais un marché prometteur pour l’exportation de l’huile d’olive tunisienne. Durant la campagne 2019-2020, 391 mille tonnes de l’huile d’olive tunisienne ont été exportées sur ce marché.

En effet, le Conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée est chargé entre autres tâches de fixer les modalités et les modes de distribution de la prime de soutien du programme de promotion et de marketing de l’huile d’olive et la prime du soutien du programme d’exportation réalisé par l’exportateur émergent.

Un mécanisme de suivi et de coordination avec les autres fonds de soutien est crée au sein du secrétariat du conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée, pour éviter le cumul des primes accordées pour les mêmes actions, la même entreprise et la même période.