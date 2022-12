Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a entamé, le 22 décembre 2022, la distribution de 1 050 accords de financement de projets promus par des femmes dans 22 gouvernorats du pays, et qui s’inscrivent dans le cadre du Programme national pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin, “RAIDET”.

Les projets, dont le financement a été approuvé, sont répartis entre 942 microprojets et 108 petits et moyens projets, avec des fonds dépassant les 9,7 millions de dinars (MDT).

38% des projets approuvés seront réalisés dans le secteur de l’industrie, 26% dans le secteur des petits métiers, 20% dans le secteur des services, 9% dans l’artisanat, 3,5% dans le secteur agricole et 3,5% dans le secteur du commerce.

39% des projets seront réalisés par des femmes âgées entre 31 et 40 ans. 27,5% seront réalisés par la tranche d’âge 18-30 ans, 23,5% par des femmes âgées entre 41 et 50 ans, et 10% des projets seront lancés par des femmes âgées entre 51-59 ans.

Rappelons que le programme RAIDET vise à renforcer le rôle des femmes dans le développement et l’économie et à encourager les femmes et les filles à lancer leurs propres projets en leur accordant des avantages préférentiels et un plafond de financement de 300 000 dinars.

Environ 50 millions de dinars ont été mobilisés pour le financement de ce programme sur une période de 5 ans, à raison de 10 millions de dinars par an et une augmentation de 40% des fonds annuels à partir de 2023.

RAIDET est mis en œuvre par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées à travers des conventions de partenariat avec 3 institutions bancaires partenaires, à savoir la Banque tunisienne de solidarité (BTS Bank), la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) et la Banque nationale agricole (BNA).