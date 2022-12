La célébration officielle du Centenaire du cinéma tunisien (1922-2022) est prévue mercredi 21 décembre 2022 à la Cité de la culture Chedli Klibi.

Placé sous la présidence de la présidence du gouvernement, cet événement national, informe le ministère des Affaires culturelles, est organisé par le ministère représenté par plusieurs structures, entre autres la Direction générale des arts scéniques et des arts audiovisuels, le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), le Théâtre de l’opéra, la Direction de la musique et de la danse et la Maison du roman.

L’ouverture de cet événement, qui se poursuivra jusqu’au 30 courant à la Cité de la culture, est prévue à partir de 15 heures avec la projection de la version numérisée et restaurée du film “Zohra” d’Albert Samama Chikli, le tout premier court-métrage projeté il y a cent ans, jour pour jour, et pour la première fois, et ce un certain 21 décembre 1922.

Parmi les moments forts de la journée d’ouverture, figure l’inauguration d’une mosaïque portant le nom du pionnier du cinéma tunisien, Albert Samama Chikli, et qui sera installée à l’entrée de la Cité de la culture, ainsi qu’une exposition de photos et d’affiches réalisée par l’Association tunisienne de l’aviation et l’Association Sud-Patrimoine.

La musique sera présente avec un spectacle dirigé par le pianiste, compositeur et arrangeur de renom, Oussama Mhidi.

La maison du roman organise le 22 décembre une journée d’étude ayant pour thème “Adaptation dans le cinéma tunisien” avec la participation du critique Kamel Ben Ouanes et le professeur Abdallah Ayari, avant de poursuivre avec la projection de certaines adaptations cinématographiques comme “Et Demain” de Brahim Babay et “Le Réverbère” de Hammouda Ben Hlima.

Le programme pour les journées suivantes comporte entre autres la présentation du programme “24 heures cinéma” avec des extraits de la mémoire du cinéma tunisien.

Du 25 au 30 décembre, se poursuit la caravane des écrans “Sur les traces de Samama Chikli” dans les lieux de tournage de Matmata, Douz, Nefta et Djerba en partenariat avec l’association tunisienne de l’aviation et les délégations régionales des affaires culturelles de ces différentes régions.

Il est à noter que la célébration du centenaire du cinéma tunisien est prévue dans toutes les régions du pays tout au long de l’année.