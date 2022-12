Les travaux de la commission sectorielle mixte tuniso-algérienne dans les domaines de l’emploi et des relations professionnelles se déroulent les 13, 14 et 15 décembre 222 à Tunis, après plus de 5 ans d’interruption.

Le ministre tunisien des Affaires sociales, Malek Ezzahi, et son homologue algérien du Travail, de l’Emploi et de Sécurité sociale, Youssef Charfa, ont présidé, mardi 13 décembre, l’ouverture de cette réunion en présence des délégations des deux pays.

Ezzahi a indiqué que le programme exécutif du protocole de coopération commune dans les domaines de l’emploi et des relations professionnelles pour les années 2022-2024, qui a été signé au cours de sa visite en Algérie du 6 au 8 novembre 2022, comporte tous les volets relatifs à la législation du travail, les négociations collectives, le dialogue social, la politique des salaires, l’inspection du travail, ainsi que les secteurs de la santé et la sécurité professionnelle dont notamment la prévention contre les dangers professionnels.

Au cours de la séance inaugurale des travaux de la commission mixte qui se poursuivent jusqu’au 15 décembre 2022, le ministre des affaires sociales a souligné que les répercussions socio-économiques sur les activités des entreprises et des travailleurs qui ont généré de nouvelles formes de travail, nécessitent le renforcement de l’action commune entre la Tunisie et l’Algérie en vue d’aboutir à une meilleure organisation garantissant le travail décent, la sécurité sociale et l’orientation vers les technologies numériques.

Il a relevé la nécessité de tirer profit des expériences des deux pays afin de développer notre législation, notamment en matière de numérisation du département de l’inspection du travail et des systèmes de santé et de sécurité professionnelle.

De son côté, Youssef Charfa a souligné l’importance de promouvoir les relations bilatérales privilégiées entre les deux pays frères et de tirer profit des expériences des deux pays en matière de travail, de relations professionnelles, de numérisation d’inspection de travail, de santé, de sécurité professionnelle et de sécurité sociale.

Il a insisté sur l’importance de réactiver les conventions de jumelage bilatérales entre la Tunisie et l’Algérie à savoir: la convention signée entre l’institut national de santé et de sécurité professionnelle et l’institut de prévention contre les dangers professionnels en Algérie.

“Il s’agit également de la convention de jumelage entre l’institut national du travail et des études sociales et l’institut du Travail en Algérie en vue d’échanger les expériences entre les deux pays” a-t-il ajouté.