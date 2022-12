Entreprises et autres structures intéressées peuvent solliciter des subventions d’un montant maximal de 10 millions d’euros par projet.

La Facilité Investissements pour l’emploi invite les entreprises et les entités publiques à soumettre des propositions de projets qui contribuent durablement à la création d’emplois dans le secteur privé. Les subventions vont de 1 million à 10 millions d’euros par projet. La sélection des projets repose sur un processus de candidature compétitif et donne la priorité aux propositions de haute qualité, mûres et prêtes à être exécutées. La Facilité ne financera que les projets qui ont des chances réalistes d’être mis en œuvre, qui sont financièrement viables et qui créent un nombre significatif d’emplois.

Le 21 novembre 2022, la Facilité Investissements pour l’emploi a lancé un appel à propositions de projets régional qui couvre la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie. Cet appel à propositions ne se limite pas à des thématiques particulières, ni à des secteurs d’activités spécifiques.

Quatre types de projets d’investissement peuvent être proposés :

1. Projets à but non lucratif ayant un impact sur la création d’emplois (ne générant pas de revenus) : La Facilité couvre jusqu’à 90 % des coûts d’investissement.

2. Projets à but non lucratif ayant un impact sur la création d’emplois (générant des revenus) : La Facilité couvre jusqu’à 75 % des coûts d’investissement.

3. Projets à but lucratif ayant un impact plus large sur la création d’emplois : La Facilité couvre jusqu’à 35 % des coûts d’investissement.

4. Projets à but lucratif ayant un impact sur la création d’emplois : La Facilité couvre jusqu’à 25 % des coûts d’investissement.

Les subventions proposées vont de 1 million à 10 millions d’euros par projet. Il s’agit d’un cofinancement de projet, avec des apports propres de la part des candidats. La partie cofinancée est corrélative au projet choisi.

Les soumissionnaires auront jusqu’au 22 décembre 2022 à 17h00 (GMT+1 ; délai de rigueur) pour déposer en ligne leurs notes conceptuelles. Les entités et structures intéressées, qu’elles soient publiques ou privées, peuvent se mettre en consortium afin de soumettre des notes conceptuelles de qualité.

En cas de questions, veuillez consulter notre section FAQ : https://invest-for-jobs.com/fr/ife-faq

Si vous n’y trouvez pas les informations dont vous avez besoin, veuillez nous envoyer un message à cfp.regional@invest-for-jobs.com au plus tard le 15 décembre 2022 à 17h00 (GMT+1).

Des réunions d’information en ligne seront organisées, en vue d’expliquer les objectifs de ce fonds, le processus de soumission et les conditions d’éligibilité. Les webinaires auront lieu le 23 novembre, le 7 décembre et le 14 décembre 2022 (en anglais), et le 24 novembre, le 8 décembre et le 15 décembre 2022 (en français). Tous les webinaires commencent à 11h00 (GMT+1).

Pour recevoir le lien de participation envoyez-nous un message à cfp.regional@invest-for-jobs.com

Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure de candidature et si vous êtes éligible, veuillez consulter notre site web pour l’appel à propositions de projets :

https://invest-for-jobs.com/fr/ife-appel-a-propositions-regional-novembre-2022

Un Guide d’instructions pour les candidats et des Informations clés sur l’appel à propositions sont disponibles dans notre Centre de téléchargement : https://invest-for-jobs.com/fr/centre-de-telechargement

La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement créé par la KfW Banque de Développement dans le cadre de l’Initiative spéciale Formation et emploi du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de supprimer des barrières à l’investissement et de créer des emplois et des formations de qualité dans ses pays partenaires en Afrique. Il s’agit de : Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Maroc, Rwanda, Sénégal et Tunisie.

À propos de la Facilité Investissements pour l’emploi et du processus de candidature :

https://invest-for-jobs.com/ife

Pour des informations générales et d’autres offres de soutien de l’Initiative spéciale Formation et emploi : https://invest-for-jobs.com/fr/

Pour les questions concernant cet appel à propositions de projets : cfp.regional@invest-for-jobs.com