Trente (30) candidatures de 11 pays (Tunisie, Côte d’Ivoire, Maroc, Bénin, France, Mali, USA, Cameroun, Congo, Bahreïn et Belgique) ont été retenues par le Comité de sélection des candidats pour participer à la 8ème édition des Journées musicales de Carthage (JMC).

Selon un communiqué de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) et le Comité directeur des Journées Musicales de Carthage (JMC), le Comité de sélection a reçu un total de 97 candidatures venant de la Tunisie et de différents pays arabes, africains et méditerranéens, soit 54 dossiers de la Tunisie et 43 dossiers de l’international. L’étude des dossiers par le comité a abouti à la sélection de 30 candidatures dont 20 de la Tunisie

Présidée par l’artiste Dorsaf Hamdani, la 8ème édition des JMC se tiendra du 21 au 28 janvier 2023.

Les Journées Musicales de Carthage (JMC) sont un festival ouvert à toutes les formes musicales créatives et innovantes de tous les styles présentés par des artistes ou de groupes de Tunisie et des différents coins du monde.