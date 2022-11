Un document de programme d’autonomisation économique de 3 000 femmes rurales, durant une période de 5 ans (2022-2027) a été signé, mardi 22 novembre 2022 à Tunis, par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, et le représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Tunisie, Philippe Ankers.

Le programme dit (Accelerating Progress towards Rural Women’s Economic Empowerment – JP RWEE) ou “Accélérer les progrès vers l’autonomisation économique des femmes rurales” est financé par la Norvège et la Suède. Il est conjointement piloté par le ministère de l’Agriculture, la FAO, le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’ONU Femmes.

Son objectif est de soutenir 3000 femmes rurales dans les gouvernorats de Jendouba et de Kairouan à travers le développement de leurs activités agricoles, le renforcement des services de transport et d’assurance et l’intégration de l’approche genre dans les politiques agricoles.

Le programme a aussi pour finalité d’augmenter la productivité agricole, l’autonomie économique et la résilience des femmes rurales pour faire progresser le développement durable.