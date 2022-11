Le président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, Noureddine Ben Ayed a annoncé, vendredi, le lancement d’un programme de partenariat avec le projet de protection et de réhabilitation des sols dégradés en Tunisie ” ProSol “, dans le but de sensibiliser directement et indirectement près de 2500 agriculteurs, sur les bonnes pratiques pour la protection et la réhabilitation des sols et la garantie d’une gestion durable des terres agricoles.

Lors de l’ouverture d’une conférence, Ben Ayed a précisé que l’organisation agricole œuvre à établir des liens entre les responsables du projet tuniso-allemand ” ProSol ” et les agriculteurs pour les encadrer et les venir en aide en leur permettant d’accéder aux résultats des recherches scientifiques et les recommandations visant à réhabiliter les sols à travers le déplacement sur terrain et la communication via ” Radio El Fallah ” et les réseaux sociaux.

Il a souligné la portée de ce projet lancé en 2019 et exécuté par la direction générale de la réhabilitation et la protection des terres agricoles, en partenariat avec l’Agence de la Coopération Allemande (GIZ), afin d’améliorer la productivité et la rentabilité de l’agriculteur à travers la réhabilitation des terres agricoles. Il s’agit également de sensibiliser l’agriculteur quant à l’importance de la sécurité alimentaire et de la lutte contre les changements climatiques.

Le vice-président de l’UTAP, chargé de communication, Anis Kharbèch, a, de son côté, souligné que la coopération de l’organisation agricole avec le projet ” ProSol ” qui s’étalera sur 12 mois touchera 7 gouvernorats; à savoir, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Siliana Béja, Jendouba et le Kef.

L’UTAP projette d’organiser des conférences dans les régions concernées, dans le but de présenter les solutions visant à résoudre les problèmes du sol, ainsi que les moyens à même d’adapter les terres tunisiennes aux différentes cultures modernes et aux variétés sélectionnées de certaines semences.

Le responsable de la direction énérale de la réhabilitation et de la protection des terres agricoles, coordinateur national adjoint pour le projet ” Prosol “, Faouzi Harrouche a fait savoir que le partenariat établi avec l’organisation agricole s’étend sur 12 mois moyennant une enveloppe de 80 mille euros (soit l’équivalent de 263 mille dinars),financé par la GIZ

.

Le projet ” ProSol “, dont les travaux s’achèveront en avril 2024, encourage les cultures qui préservent le sol et met en terme à l’érosion à travers l’arrêt du labourage des terres.

Il a indiqué que ce projet a déjà fixé les bonnes pratiques pour l’amélioration de la productivité du sol et les techniques pour la lutte contre l’érosion. Parmi les bonnes pratiques pour la protection et réhabilitions des sols pour la gestion durable des terres, il a évoqué l’Agriculture de Conservation, l’introduction des légumineuses, la fertilisation raisonnée ….