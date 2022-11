Le Collectif Soumoud appelle au retrait du décret-loi n°2022-54 du 13 septembre 2022 relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication.

Anticonstitutionnel, ciblant la liberté d’expression, estime le Collectif, ce texte a pour objectif la répression des journalistes et des opposants.

Dans une déclaration publiée jeudi 17 novembre 2022, Soumoud affirme que, “depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 17 août 2022 et du décret-loi 54/2022, les campagnes de harcèlement et les arrestations se sont multipliées visant journalistes et opposants, en violation de la liberté de la presse et d’expression”.

Il dénonce les pratiques visant à museler et à intimider les journalistes et les opposants, exprimant son entière solidarité avec les victimes de harcèlement et d’oppression.

Pour Soumoud, le choix de l’oppression et du despotisme ne peut qu’accélérer la chute du régime en place qui a prouvé son échec dans la gestion des affaires du pays et la garantie des conditions les plus élémentaires d’une vie digne aux citoyens.