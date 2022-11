Avec le slogan “nous ne sommes pas encore vaincus”, plus d’un millier de personnes ont défilé le 12 novembre à la COP27 en Egypte pour faire comprendre que la société civile ne renoncera pas à défendre sa demande, selon Climate Action network.

Des ONG environnementales, des organisations de peuples autochtones, des ONG syndicales et des ONG d’enfants et de jeunes se sont jointes à l’appel de la “Coalition COP27”, coalition dirigée par des groupes de la société civile égyptienne, africaine et arabe dans le but principal de centrer la justice climatique et les voix des pays du Sud au Sommet actuel du Climat “COP27”.

Les gouvernements refusent d’intervenir et d’agir dans l’intérêt de la population et, par conséquent, les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables du monde continuent de souffrir alors qu’elles sont les moins responsables.