Le forum fait avancer le débat d’idées et entretient un engouement pour la transformation. Voici ce qu’en pense Naceur Kchaou, directeur développement numérique de Poulina Group Holding.

WMC : IFN (International Future Networks) et Club DSI sont co-organisateurs du Forum DSI. En votre qualité de membre de l’IFN et de président du Forum, est-ce que l’affluence à cette 8ème édition est à la hauteur de vos attentes ?

Naceur Kchaou : International Future Network’ (IFN) et Club DSI, en leur qualité de co-organisateurs de l’événement ciblent en priorité les DSI ainsi que les principaux acteurs dans le domaine de la transformation digitale. Chaque année le Forum est l’occasion pour un partage d’expérience, entre les experts en technologies et les décideurs.

Le Forum a acquis une grande audience sur le continent. Je vous avouerais que nous avons rencontré certaines difficultés logistiques, cette année, pour héberger nos visiteurs dont le nombre a largement dépassé nos prévisions.

En réalité, le forum est un espace de débat d’idées. N’est-ce pas également une passerelle pour le business ?

Je rappellerais que le Forum nous place en position de leader sur le continent pour cette concertation de grande échelle autour de la problématique de la transformation digitale des entreprises. Dans le même temps, cette posture favorable confère aux exposants, généralement des entreprises de solutions numériques soit totalement tunisiennes, soit représentants d’enseignes internationales, une possibilité de se construire une vision sur le marché africain. Et c’est l’occasion pour ces fournisseurs de services de rencontrer une importante population de décideurs. Et cela favorise le business.

Vous avez exprimé un certain nombre d’attentes de réformes à l’adresse des pouvoirs publics. Pensez-vous que votre appel sera entendu ?

En tant que professionnels, nous savons que la problématique de la transformation est complexe. Les entreprises engagées dans cette problématique ont besoin d’un environnement dédié afin de soutenir la concurrence de compétiteurs qui opèrent dans des environnements avancés.

Nous prenons bonne note de toutes les annonces positives qui ont été exprimées. Toutefois, nous appelons à accélérer leur mise en place.

Vous soutenez que la transformation est un enjeu majeur pour le pays.

Je persiste et signe. C’est en effet un enjeu d’une ampleur nationale. Il impacte aussi bien le secteur public que privé. Et ce dernier aspire à un cadre proche des standards internationaux de bonnes pratiques. Améliorer le cadre réglementaire ambiant nous ferait gagner en performance. Cela explique notre volonté à rappeler que le pari digital est un impératif national.

Quel est l’apport du baromètre de 2022 par rapport à 2021 ?

Le baromètre de maturité digitale est un instrument qui mesure le degré d’impact des résolutions prises lors de nos Forums. A sa deuxième édition, il a quasiment doublé la population des DSI qui ont accepté de répondre à notre sondage. Cette extension de la participation est un bon signe.

Outre cela, le baromètre aide à faire émerger une cause commune continentale pour la transformation. Nous pensons que le baromètre finira par faire émerger les grandes tendances et cela nous aidera à nous construire une vision pragmatique du futur.

Vous allez octroyer un prix pour le “meilleur projet DSI“ ainsi que le “prix Abdelwaheb Ben Ayed“ pour Start Up. Quelle symbolique recherchez-vous ?

Récompenser le meilleur projet DSI est une voie pour entretenir cette effervescence innovatrice chez les DSI. Il s’agit là d’une distinction morale qui récompense des exemples de réussite.

Quant au prix Abdelwaheb Ben Ayed, il est accompagné d’une dotation de 5 000 dinars. C’est une somme modeste mais qui peut être d’un bon appoint pour une Start Up.

Les deux prix sont décernés par des jurys indépendants. Ces deux distinctions servent la cause de l’avancée du numérique dans le pays. Et je rappelle qu’au sein de l’IFN autant que de Club DSI nous participons de cet attachement et nous agissons en total bénévolat.

Propos recueillis par Ali Abdessalam

