Transformer au bon moment à la bonne allure et de la meilleure manière, plaide, dans l’entretien ci-dessous, Yassine Touati, CEO et fondateur de “Comunik“, une boîte de IT.

WMC : Vous êtes sponsor diamant du Forum DSI. Qu’est-ce qui vous a motivé ?

Yassine TOUATI : Je dois rappeler que nous sommes sponsor du Forum depuis 5 ans, déjà. La première année nous avons été sponsor Gold. Et au vu du potentiel Business de l’événement, nous sommes passés à sponsor diamant.

Le Forum tient son rang à l’échelle africaine et se donne une profondeur continentale. Nous connaissons les DSI, qui sont nos clients, et nous sommes ravis de les accompagner dans cette dynamique panafricaine, pour le moment.

A la tribune vous avez soutenu que “Transformer est un acte d’intelligence…“ numérique ?

Cela tiendrait des deux, en effet. J’y vois, en priorité, un acte d’intelligence pur et simple. Mon désir est de voir l’humanité focaliser ses efforts sur les œuvres qui font avancer la cause du développement économique, ce qui est de nature à profiter à tous.

Outre cela, transformer peut être, en effet, un acte d’intelligence numérique. Mesurez l’avance prise par ceux qui ont engagé et réussi leur transformation. A l’instar de ceux-là, les pays en développement sont appelés à prendre le tournant de la transformation digitale. Il faut passer de l’économie traditionnelle afin de bénéficier des mérites de l’univers numérique.

J’appuierais mon propos par une citation de Philippe Meyer qui disait « Le progrès a des progrès à faire ».

Le Forum a choisi la formule “Tranform to survive“ pour slogan. Y adhérez-vous ?

Oui, j’y souscris totalement. C’est une alerte rouge. Et j’ajouterais qu’il faut transformer au bon moment, à la bonne allure, et avant… qu’il ne soit trop tard. Je précise que nous disposons des bonnes capacités pour y parvenir.

Pourquoi invoquer la légende du Colibri ?

Ah ! C’est pour marquer les esprits. La légende dit que le feu gagnant la forêt, le Colibri, si mignon de physionomie, mais -hélas pour lui- de taille si modeste, s’est empressé le premier d’aller à la rivière pour chercher de l’eau afin d’éteindre le feu. Les autres animaux voyant qu’il a ramené une goutte minuscule l’ont tourné en dérision. Sa réplique a pourtant sonné comme un électrochoc quand il leur a lancé « Je fais ma part du travail ».

Alors je soutiens que chaque opérateur doit s’acquitter de sa part sans se soucier de la taille de sa contribution. Et l’effet d’échelle œuvrera afin de réunir la masse critique.

Peut-on voir dans l’initiative du Forum DSI que le secteur privé prend ses destinées en mains ?

Ma conviction est que le secteur privé est une brique qui fait partie d’un tout. Cet ensemble inclut le secteur public et l’administration, telle est ma conception de l’univers de l’économie d’un pays. Nous sommes tous sur le même bateau. Personnellement je plaide pour une concertation permanente entre toutes les parties prenantes avec pour finalité de générer les synergies.

Au Forum on débat des idées, sans oublier le business !

Encore heureux. Je dirais que cela va de soi. Et c’est tant mieux que le concept du Forum soit ainsi conçu. « Point d’intérêt, point d’action », dixit la morale populaire. Il faut bien se dire que sans business, on sera au point mort.

Propos recueillis par Ali Abdessalam