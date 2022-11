Clap de fin pour la 8éme édition du Forum international des DSI qui s’est tenu du 26 au 29 octobre 2022 à Yasmine Hammamet et qui aura tenu toutes ses promesses. Le choix de la thématique « #Transform to Survive » s’est avéré fructueux vu tout l’engouement créé autour de la question de l’avenir de nos sociétés et des moyens dont nous pouvons disposer pour garantir leur transformation.

Quatre jours, durant lesquels les DSI ont donné la priorité aux initiatives numériques qui peuvent avoir un impact direct sur l’avenir de nos entreprises et en même temps sur la vie des citoyens.

Les quelques six cents participants au forum dont près de 150 venus d’Allemagne, de France, de Suisse, d’Italie et de 15 différents pays africains, ont pu débattre autour d’une cause commune à savoir, l’avenir des DSI vu par les DSI.

Cette édition a été aussi une occasion de s’arrêter sur les recommandations du Forum de 2021 et ses réalisations.

Lire aussi: Forum DSI : Transformer pour rester dans la course

La 7ème édition du forum avait proposé entre autres, de capitaliser sur les dispositifs du télétravail mis en place dans le cadre de la crise Covid-19 pour plus de flexibilité et ce afin de réduire la circulation du cash, heureux de constater un avancement notable sur ces points avec respectivement le décret du 5 avril 2022 portant sur l’organisation du télétravail et le mobile Paiement déployé en 2022.

Afin de continuer sur cette lancée, la 8éme édition s’est clôturée avec de nouvelles recommandations tel que le renforcement de la coopération entre les pays africains afin de s’inspirer de l’expérience de chaque pays, faire des communautés de la diaspora une force motrice pour le développement et la transformation de nos pays, donner la priorité aux projets de digitalisation des services orientés citoyen (E-Gov, E-santé, E-learning…).

Pour ce faire, le Forum DSI ne s’arrête pas là, et s’engage à assurer le suivi de l’avancement des projets en cours et qui doivent rendre la vie du citoyen plus agréable.

“Certes le pays a pris du retard mais il est en mesure d’accélérer la cadence “.

Durant la semaine du 7 novembre, nous publierons 4 interviews de haute facture sur le Forum DSI 2022