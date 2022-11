La finale de la deuxième édition du “Championnat national de lecture” aura lieu le 13 novembre à la salle couverte de Radès, à Ben Arous, banlieue sud de Tunis.

La cérémonie de clôture verra la remise des prix aux gagnants retenus parmi 1 440 participants. Des abonnés dans plus de 400 bibliothèques publiques locales, régionales et ambulantes prennent part à ce concours entamé il y a 10 mois.

Quelque 420 résidants dans des institutions pénitentiaires, 20 personnes âgées qui résident dans des maisons de retraite et 23 personnes porteuses de handicap participent à cet événement.

Plus de 130 mille lecteurs ont participé aux éliminatoires, locales et régionales ayant enregistré la lecture de 1,140 million de livres.

Selon le règlement, des prix et des livres sont attribués aux gagnants dans chacune des tranches d’âge. Le premier prix, doté de 5 000 dinars, est décerné à la tranche d’âge gagnante qui remporte la “Coupe du championnat national de lecture”.

Des coupes symboliques sont décernées aux gagnants des second et troisième prix, respectivement dotés de 3 mille dinars et mille dinars.

Le Championnat est principalement ouvert aux adhérents des bibliothèques publiques sans aucune limite d’âge. Chaque candidat bénéficie d’un livret de lecture qui lui donne accès tout au long de la compétition à toute la collection livresque, papier et/ou numérique, dans l’institution qu’il fréquente.

Les lectures sont faites dans deux langues, au minimum -habituellement en arabe, en français et en anglais-, excepté pour la tranche d’âge des moins de 8 ans.

Outre la version papier, cette édition est orientée vers le support numérique. Les ouvrages appartiennent à tous les domaines littéraires ou scientifiques (fiction, non fiction, jeunesse, bande dessinée…).

Les participants sont issus de différentes tranches d’âges, de 06 à 80 ans dont le niveau est évalué par des comités régionaux.

Les jurys sont composés d’enseignants, d’auteurs et d’acteurs culturels reconnus sur la scène nationale. Chaque candidat est tenu de présenter, dans le livret de lecture, un résumé de ses lectures.

Le Comité directeur du championnat de lecture est composé de représentants de la Direction de la lecture publique et de la Direction générale du livre au ministère des Affaires culturelles, en partenariat avec trois autres ministères dont ceux de l’Education de la Famille, de la Femmes, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Le ministère de la Justice est représenté par les détenus des institutions pénitentiaires dans toute la Tunisie.

Le Championnat national de lecture est une manifestation annuelle qui œuvre à promouvoir la culture de la lecture en milieu familial, permettre aux personnes aux besoins spécifiques d’accéder à la culture et de s’ouvrir sur les pensionnaires des institutions pénitentiaires en vue d’une meilleure réinsertion dans la vie sociale à leur sortie.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’un projet national pour promouvoir la lecture chez les Tunisiens. L’adhésion des bibliothèques publiques et l’exploitation de leurs collections livresques estimées à 8 millions de livres est au cœur des objectifs de ce projet.

Ce championnat vise à enraciner la notion de la lecture dans les espaces éducatifs et publics et à renforcer le rôle de la lecture comme vecteur d’ouverture sur les autres cultures et un moyen de développement général dans le pays.