La deuxième édition des rencontres d’affaires tuniso-africaines “Tunisia Africa Business Meetings” se tiendra les 6 et 7 décembre 2022 à Tunis, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en collaboration avec l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ).

Il s’agit de rencontres professionnelles entièrement consacrées aux rendez-vous B2B auxquels prendront part plus de 100 acheteurs de 20 pays de l’Afrique Subsaharienne. Les secteurs ciblés sont l’agroalimentaire, les industries mécaniques et électriques, le textile et habillement, l’industrie pharmaceutique, les matériaux de construction et les travaux publics, l’industrie chimique, les services de la santé, les services de l’éducation et de la formation, les technologies de la communication et de l’information et les services divers destinés aux entreprises (finance, consulting, etc.).

Outre les rencontres B to B, une séance plénière, des workshops et des visites d‘entreprises sont aussi prévus durant les deux jours de l’évènement.

Il importe de noter que les exportations tunisiennes vers l’Afrique subsaharienne ont atteint 1404,5 MD en 2021 enregistrant une évolution de 27,6% par rapport à 2020. La Côte d’Ivoire est le principal client de la Tunisie avec une part de 17% des exportations de la Tunisie vers l’Afrique subsaharienne suivie respectivement par le Sénégal (11%), le Cameroun (7%) et la Guinée (6%).

Les principaux produits exportés sont le plâtre, le ciment, la margarine, les papiers hygiéniques et les préparations alimentaires.

Les secteur des services enregistrent également de très bonnes performance sur le marché africain, tout en s’appuyant sur les atouts et le savoir des entreprises tunisiennes dans plusieurs activités comme le BTP, la santé, les TIC, l’enseignement et bien d’autres filières.

L’adhésion de la Tunisie à la ZLECAF et à la COMESA est un avantage majeur devant permettre aux entreprises tunisiennes d’avoir de meilleures conditions d’accès aux marchés et de contribuer au développement des échanges intra-africains.

Ces rencontres sont organisées avec l’appui du projet de ” Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains ” (PEMA2), initié sous le mandat du ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et implémenté par la GIZ en coopération avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations et le CEPEX.