TRICOM, le leader de la relation clients et de la prise de rendez-vous B to B dans le domaine de l’e-commerce, annonce son ouverture à l’international, et ce avec l’acquisition de 10% du capital social de son client majeur et partenaire stratégique, Local.fr. Ce qui place TRICOM aux côtés du géant NJJ Capital, la holding patrimoniale de Xavier Niel, propriétaire de FREE. Un actionnariat qui ouvrira de nouveaux horizons et donnera un nouvel élan à cette histoire de TRICOM.

Cette nouvelle arrive au meilleur moment pour couronner les l0 ans d’existence de TRICOM.

Et pour fêter son anniversaire, une cérémonie a été organisée le 21 octobre 2022 dans un hôtel à Gammarth, en présence entre autres de son directeur général et associé, Ahmed Ben Fradj, des associés (Ezzedine Jilliti, Mohamed Romdhane, Laurent Tostain), des clients majeurs, des représentants des médias.

A cette occasion, Ahmed Ben Fradj dira en substance que « d’abord, nous sommes réunis pour rendre hommage à tous nos collaborateurs et reconnaitre leurs efforts déployés pendant ces 10 ans ». Et que «… l’un de nos partenaires majeurs, Local.fr, le numéro 1 en France de la création des sites internet destinés aux TPE et PME, est devenu aujourd’hui notre associé à travers ce nouvel actionnariat…».

Pour sa part, le PDG de Local.fr, Christophe Marais-Laforgue, rappellera que « nous fêtons aujourd’hui les 10 ans de TRICOM, notre partenaire tunisien depuis 2013 », avec qui « nous vivons une belle histoire de développement conjoint à Tunis et en France ».

Depuis 2012 jusqu’à ce jour, TRICOM affiche une croissance moyenne de 15% par an.

En 2022, TRICOM compte 160 employés, plus de 40 000 rendez-vous livrés, 24 millions d’appels émis, 2,6 millions d’euros de chiffre d’affaires et 4 millions d’euros de chiffre d’affaires au total sur le groupe.