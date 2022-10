“SwitchMed Connect”, la rencontre biennale visant à promouvoir l’économie circulaire en Méditerranée, se déroulera cette année et pour la première fois, en marge de la Foire internationale des matières, d’énergie et de développement durable ” Ecomondo “, prévue du 8 au 11 novembre à Rimini, en Italie. L’annonce a été faite par les organisateurs dans un communiqué publié mercredi 26 octobre 2022.

La rencontre réunira les principaux acteurs méditerranéens de l’écosystème écologique les 9 et 10 novembre en vue de créer des synergies, favoriser l’échange de savoir-faire et accélérer les innovations environnementales et sociales “, explique Alessandra Astolfi, directrice de l’exposition citée dans le communiqué.

Pour Enrique de Villamore, directeur de MedWaves, responsable de l’organisation de l’événement, ” SwitchMed Connect est une occasion unique de créer un pont entre les deux rives de la Méditerranée autour de la nécessaire transition vers l’économie circulaire dans la région”.

L’édition SwitchMed Connect 2022 débattra des systèmes alimentaires halieutiques durables et circulaires pour une économie bleue en Méditerranée, outre des conférences sur des sujets transversaux notamment l’industrie du textile et de la mode, accès à la finance durable et circularité des plastiques.

Fondé en 2013 par l’Union européenne, SwitechMed Connect est le fruit d’une collaboration entre l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), la Division économique du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et MedWaves – le Centre d’activités régionales pour la consommation et la production durables du PNUE/PAM.

SwichMed Connect réunit tous les deux ans les principales start-ups, entrepreneurs, opérateurs du secteur, institutions politiques et financières venant de 8 pays méditerranéens (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie).

Les premières éditions de cette rencontre se sont toutes déroulées à Barcelone en Espagne.