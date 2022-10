Le cinéma tunisien est largement présent dans la compétition et au jury du Festival international du film du Caire (CIFF) dans sa 44ème édition, prévue du 13 au 22 novembre 2022 au Caire.

Le programme complet du festival, dévoilé mardi 18 octobre, comprend deux films tunisiens dans la compétition officielle. “L’Ile du pardon” (The Island of Forgineness) de Ridha Behi est sélectionné parmi 14 films dans la compétition internationale. Ce long-métrage de fiction fera sa première Mondiale au CIFF et dont le jury international est présidé par la japonaise Naomi Kawase (cinéaste).

“Trinou”, une fiction de Nejib Kthiri, fera sa première Mena au Caire dans la compétition des courts-métrages qui regroupe 18 films.

L’actrice franco-tunisienne Rim Turki est membre du jury de cette compétition, aux côtés de l’Egyptien Ahmed Amer (producteur) et l’Italien Michelangelo Frammartino (cinéaste).

Une autre cinéaste tunisienne est au jury de la section Horizons of Arab Cinema. Il s’agit de la productrice et réalisatrice Moufida Fedhila qui sera accompagnée par le Libanais Michel Kammoun (cinéaste) et l’Egyptienne Reem al Adl (créatrice de costumes).

Cette année, le CIFF a fait appel à l’expertise de la programmatrice tuniso-algérienne Lynda Belkhiria. Cette dernière a été désignée, depuis l’été dernier, en tant que directrice de Cairo Film Connection.

L’Ile au pardon de Ridha Behi

“L’île du Pardon” met la lumière sur la question de la cohabitation entre les différentes communautés dans la Tunisie des années 50. Le film offre une nouvelle approche de la question du “vivre-ensemble” et de la tolérance dans notre époque.

Le titre “L’île du Pardon” fait référence à l’ouvrage philosophique “L’Epître du pardon” (Resalat Al-Ghufran) d’Abou Ala al-Maari. Cette fiction aborde la question de la religion en adoptant l’approche d’al-Maari et la contradiction entre l’essence de la religion et la pratique des religieux.

Le film est l’histoire d’une famille italienne chrétienne et sa relation avec les autres communautés de l’île. Le producteur et réalisateur a fait appel à des artistes de renommée comme la star internationale d’origine tuniso-italienne, Claudia Cardinale.

Mohammed Ali Ben Jemaa, Mohamed Sayari, Ali Bennour, Samar Mattoussi, Katia Greco, Alexandre Eskimo, Schiavo Alessandro, Grayaa Med Hessine, Badis Behi, Chedly Arfaoui, Kamil Cagnard, Rahali Bahri, Hassan Mrad et Samir Kamoun sont également à l’affiche.

Le tournage avait eu lieu à l’île de Djerba entre le 21 avril 2019 et le 25 mai 2019. Ce lieu revêt une grande symbolique comme étant un lieu de cohabitation pacifique éternelle entre les différentes communautés.

La sortie nationale du film est prévue au mois de novembre prochain.

Deux projets de films tunisiens au “Cairo Film Connection”

Les fictions ” Red Path ” de Lotfi Achour et “The Seasons of Jannet” de Mehdi Hmili sont parmi 15 projets de films arabes, récemment sélectionnés, qui participeront à la 9ème édition de Cairo Film Connection (CFC) dans le cadre de “Cairo Industry Days”.

” Red Path ” est parmi 8 projets de films en post-production et “The Seasons of Jannet” est parmi 6 projets en cours de développement retenus.

Tous les projets présélectionnés dans CFC sont des longs-métrages, de fiction et documentaires, en phase de développement et en postproduction. Cette plateforme constitue un espace de rencontres-débats et de réseautage ouverts aux jeunes cinéastes arabes, auteurs d’un premier court ou long métrage.

La 44ème édition du CIFF est présidée par le grand acteur Hussein Fahmy avec Amir Ramses en tant que Directeur. Chaque année, des films du monde entier participent aux différentes sections du CIFF y compris la compétition officielle.

Sept prix sont décernés, chaque année, aux lauréats du CIFF. La Pyramide d’or du meilleur film, décernée au producteur, la Pyramide d’argent, prix spécial du jury est attribué au réalisateur et la Pyramide de bronze du meilleur premier ou second film, attribuée au réalisateur.

Le prix Najib Mahfoudh du meilleur scénario, le prix Henry Barakat de la meilleure contribution artistique, le prix de la meilleure actrice et le prix du meilleur acteur sont également au palmarès.

Ce festival accrédité par la Fédération internationale des associations des producteurs de films (FIAPF), est l’un des plus anciens festivals dans la région arabe et africaine.