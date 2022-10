Les travaux de la conférence scientifique internationale “TeanGeo2022” se tiennent les 18, 19 et 20 octobre 2022.

Organisée à l’initiative du centre régional de télédétection des Etats de l’Afrique du Nord (CRTEAN), la conférence débat des dernières innovations et les défis scientifiques dans le domaine géospatial, lit-on dans un communiqué du ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette manifestation scientifique vise à renforcer le développement des sciences et de la technologie géospatiale dans les pays d’Afrique du Nord et du monde arabe pour promouvoir le développement dans ces régions à travers l’incitation à l’investissement dans l’industrie spatiale adaptée aux besoins des populations, ajoute le département de l’Enseignement supérieur.

Echange entre académiciens et spécialistes

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la conférence, Moncef Boukthir, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a souligné que cette manifestation constitue une opportunité importante pour l’échange entre académiciens et spécialistes et pour l’établissement de nouveaux partenariats dans ce secteur stratégique.

“La Tunisie est parmi les pays ayant misé sur le développement de ses ressources humaines et techniques dans les différentes spécialités y compris le domaine géospatial”, a-t-il affirmé.

Il fait remarquer au passage que la technologie spatiale est aujourd’hui utilisée dans plusieurs domaines en Tunisie.